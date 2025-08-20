Con aplausos, despiden a ministros de la Suprema Corte

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron despedidos con aplausos de trabajadores del Poder Judicial, previo a la última sesión de la Corte.

Mientras los ministros caminaban por un pasillo, trabajadores del Poder Judicial formaron filas a ambos lados para aplaudirles.

Los ministros caminaban hacia la sesión y agradecían.

Con esta sesión extraordinaria, se termina una era en el Poder Judicial, antes de la renovación del máximo tribunal de justicia en el país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación celebra su última sesión con la actual conformación, vigente desde el año de 1994, y cuyos trabajos concluyen para dar paso a la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación producto de la Reforma Judicial.

El Pleno revisa las magistraturas electorales y los recursos relacionados con la elección de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Más tarde, en su última sesión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la declaratoria de validez de la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Alto Tribunal desestimó los cuatro juicios de inconformidad presentados contra los resultados del cómputo nacional de la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ya que sus prominentes carecieron de personalidad jurídica para interponer las impugnaciones.

Por: Uno Tv