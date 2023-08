Comunidad de diversidad sexual exige a INE 20 por ciento de espacios de participación

La Agrupación Política Nacional Movimiento Arcoiris Por México clausuró simbólicamente la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) para demandar mayores espacios de participación para la comunidad de la diversidad sexual.

Mujeres trans, gays, lesbianas, no binarias, entregaron en la Oficialía de Partes del INE un escrito con sus peticiones.

Entre otras cosas, solicitaron una reunión con las y los consejeros y que se les asignen cuotas de 20% no solo en candidaturas para cargos de elección popular, sino también para trabajar con el Instituto, por ejemplo, como capacitadoras y supervisores electorales o consejeros locales en los distritos, o en espacios dentro de los órganos electorales locales.

Maximiliano Carrasco, líder de la agrupación, explicó que no son suficientes las medidas que ha tomado el INE para la comunidad de la diversidad sexual, pues los “protocolos, no nos cambian la vida”, como lo podría ser el que los incluyan como parte activa de la organización electoral y no solo con “simulaciones”.

Por: Excélsior