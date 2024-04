CNTE alista huelga nacional tras encuentro con AMLO

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salieron insatisfechos de la reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguraron que no dio respuesta positiva a sus peticiones, por lo que adelantaron que se preparan para llevar a cabo el paro indefinido de labores proyectado para el mes de mayo, así lo confirmó Isael González Vásquez, secretario de la sección VII de la CNTE.“A preparar la lucha, a seguir en esta ruta de movilización, que hoy se dio con un paro de 24 horas y vendrán más acciones en el país hasta aterrizar con la huelga nacional, el paro indefinido y en una sola ruta; defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa de la educación pública. En ese sentido vamos porque no estamos aceptando las respuestas que el presidente nos está dando en este momento”.Este lunes 15 de abril la CNTE llevó a cabo en la Ciudad de México y el resto de las entidades donde tienen presencia, un paro de labores de 24 horas, previo a la reunión que sostendrían con el Jefe del Ejecutivo Federal para tratar temas como el aumento salarial y la basificación a interinos, pensiones dignas y echar abajo lo que queda de la reforma educativa que aun les sigue perjudicando.Sin embargo, a decir de la profesora Jeny Araceli Martínez dirigente de la sección XXII, no hubo compromisos reales de López Obrador argumentando que ya no hay tiempo legislativo para concretar esas solicitudes por lo que adelantó lo que harán.“Hoy le tiene que quedar claro al Gobierno Federal que no nos intimidan los policías que están acorralando el Palacio Nacional. Hoy tenemos que volver a salir a las calles, tenemos que decir a nuestros aliados naturales que nuestras demandas son justas, a los padres de familia, a las autoridades educativas, luchamos por la educación pública, luchamos por nuestros derechos laborales como maestros y maestras, por eso salgamos a las calles”.Por: MVS