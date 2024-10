Claudia Sheinbaum rinde protesta presidenta México

Claudia Sheinbaum rindió protesta como la primera mujer presidenta de México ante el Congreso de la Unión durante una ceremonia en la que previamente cada bancada emitió un posicionamiento antes de su llegada al recinto legislativo ubicado en San Lázaro, en el que también se dieron cita sus invitados especiales, algunos de los 16 jefes de Estado que vinieron a México para su investidura y su gabinete legal y ampliado.

Arropada por los legisladores de Morena y aliados que son mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado —quienes lanzaron diversas consignas—, Sheinbaum realizó el juramento con el que escribió una página histórica en la vida política del país al convertirse en la primera presidenta del país en 200 años y comandante de las Fuerzas Armadas.

Portando un vestido color marfil que fue bordado a mano por Claudia Vásquez Aquino, artesana de Santa Maria Xadani Oaxaca, Sheinbaum prometió ante ambas cámaras guardar y hacer guardar la Constitución.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión; y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande”, exclamó la presidenta.

Tras su toma de protesta, Andrés Manuel López Obrador se quitó la banda presidencial y se la entregó a Ifigenia Martínez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien se la entregó finalmente a Sheinbaum como parte del acto protocolario de su investidura como la nueva mandataria del país.

Durante la fase de posicionanientos de las diversas bancadas previo a la toma de posesión, partidos de oposición llamaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a la reconciliación, unidad, rectificación y a no perseguir adversarios.

