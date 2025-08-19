Claudia Sheinbaum recibe a Adán Augusto e Ignacio Mier en Palacio Nacional

El coordinador y vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier, llegaron minutos antes de las 19:00 horas de este lunes a Palacio Nacional, para una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para revisar la agenda legislativa.

Hasta las 19:00 horas no se registró la llegada del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monteal Ávila, quien también está convocado a la reunión.

Los senadores ingresaron por la puerta del estacionamiento al recinto presidencial, sobre la calle de Correo Mayor; pero en este punto y en la puerta de Corregidora 8 no se reportó la llegada del diputado zacatecano.

A la sesión de trabajo también llegaron la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y la dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde, quien arribó en motocicleta.

Por la mañana, en la Conferencia del Pueblo, la presidenta Sheinbaum Pardo indicó que la reunión tenía como objetivo revisar la agenda legislativa para el periodo de sesiones que iniciará el próximo 1 de septiembre.

Destacó que se revisaría temas pendientes de la Reforma Judicial, de la Ley de Aduanas, y el paquete económico, integrado por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Por: Excélsior