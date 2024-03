Claudia Sheinbaum presenta estrategia de seguridad para próximo gobierno

La candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum presentó la estrategia de seguridad para el próximo sexenio, la cual tiene el objetivo de disminuir a mayor velocidad los índices delictivos.



“Estamos convencidos que esto nos va a dar resultados, nos dio resultados en la ciudad y estamos fortaleciendo esta estrategia para que a partir del 1 de octubre la podamos aplicar en todo el país… Seguir disminuyendo, nosotros creemos que una vez que ha tomado el rumbo de la disminución, podemos hacerlo todavía más rápidamente, el objetivo es disminuir todavía con mayor velocidad los índices delictivos en los próximos años”, comentó.



Son cinco ejes los que integran esta propuesta basada en su gestión al frente de la Ciudad de México, así como en algunas propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Los ejes son: Honestidad y Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, Coordinación con policías estatales, fiscalías estatales y Fiscalía General de la República; y Reforma al Poder Judicial.

En conferencia de prensa, la ex jefa de gobierno confió en que habrá resultados, entre ellos disminuir a mayor velocidad los índices delictivos.



Por otra parte al ser cuestionada respecto a si daría continuidad a la premisa de seguridad del presidente López Obrador de “abrazos, no balazos”, Claudia Sheinbaum indicó que habrá un mayor combate a la impunidad, al tiempo que expuso la diferencia con la estrategia de seguridad del gobierno del ex presidente Felipe Calderón.



“Eso habla de que evidentemente el tema de los abrazos no tiene que ver con la delincuencia, pero si hay una distinción clara entre la guerra del narco, en donde hubo un presidente que además llegó de manera fraudulenta a ser presidente y que decidió que no le importaba que hubiera víctimas colaterales, que definió que la Guerra era la política de seguridad y provocó que los homicidios crecieran casi 300%, a diferencia de eso, nosotros abrazamos a los jóvenes, les damos la posibilidad de escuela, la posibilidad de desarrollarse y a diferencia de declarar la guerra, nosotros construimos la paz, esa es la gran diferencia entre la oposición y nosotros”, refirió.



En otro tema, la candidata presidencial de Morena, PT y el Verde Ecologista evitó responder a la abanderada de la oposición, Xóchitl Gálvez, quien afirmó que firmaría con sangre sus propuestas de campaña. “La campaña tiene que ser con seriedad”, acotó.

