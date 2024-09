Claudia Sheinbaum: No hay posibilidad de echar atrás la reforma judicial

La presidente electa Claudia Sheinbaum descartó que exista alguna posibilidad de echar atrás la reforma judicial que aprobó la Cámara de Diputados.

A su llegada a la casa de transición después de haber tomado unos días de descanso, la mandataria electa también se refirió a los procedimientos relacionados con la reforma judicial que abrió la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para determinar si se debe suspender o no la aprobación de la iniciativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Insistió en que nadie tiene de qué preocuparse y que es la voluntad del pueblo expresada en las pasadas elecciones.

“Pues no sé si es desesperación, lo que ellos están en contra. Pero, pues, aquí es la voluntad del pueblo. (¿Ya no van a poder hacer nada para echarla atrás?) No, ya no. Esa es la voluntad, esa es la decisión del 2 de junio…No, no hay posibilidad de echar para atrás la reforma, esa fue la decisión del pueblo de México. Además, nadie tiene por qué preocuparse. El que los jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo de México es mejor para México. Eso significa más democracia, más independencia del poder judicial, pero además, como lo he explicado, la manera en que se van a elegir para ser votados, en que se van a decidir quiénes van a ser votados es a través de una convocatoria amplia. Entonces es lo mejor que puede pasarle al país”, declaró.

Sheinbaum Pardo criticó que los ministros busquen echar atrás el mandato expresado por la ciudadanía en las urnas y consideró que el proceder de la jueza que concedió la suspensión definitiva para frenar la reforma al Poder Judicial es ilegal.

Claudia Sheinbaum también se pronunció respecto a las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre este tema y acotó que “México es soberano e independiente, pero además creo que ayer declaró que de todas maneras no hay problema porque va a seguir la relación comercial”.

Por: MVS