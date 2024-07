Claudia Sheinbaum: Continuidad es mantener programas sociales

El Gobierno federal nunca permitirá que se le arrebaten los derechos al “pueblo”, afirmó la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

En Tlaxcala, en compañía del Presidente de la República saliente, prometió fortalecer la educación pública.

Durante un acto público de evaluación de programas sociales y acciones en educación y deporte, refrendó que dará continuidad al proyecto de gobierno actual sin regresiones y “sin vueltas en u”.

Continuidad es mantener los programas sociales, apuntó Sheinbaum Pardo.

“Y nos va a tocar darle continuidad porque no va a haber regresión, no va a haber vuelta en u, no vamos a traicionar al pueblo, vamos continuar con la cuarta transformación, con esta revolución pacífica del pueblo y por el pueblo de México, además continuidad significa seguir con los programas que inició el Presidente”, reafirmó.

Al hablar de su propuesta de programa de becas para todos los alumnos de educación básica, reiteró que se aplicará de manera gradual, ya que en 2025 sólo alcanzará a alumnos de secundaria.

Al iniciar su participación, de entre el público alguien le gritó “te amo”, a lo que ella respondió al micrófono con un “yo también te amo”.

Por: Excélsior