Claudia Sheinbaum acepta la candidatura presidencial por la coalición «Sigamos Haciendo Historia»

Claudia Sheinbaum Pardo, aceptó la candidatura presidencial por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” y frente al Consejo Nacional de Morena, las dirigencias del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México se comprometió a “llevar a México por el sendero de la paz, de las libertades y justicia, que siga por el sendero de la prosperidad compartida y erradicando la pobreza”.

Acompañada por gobernadores, diputados, senadores, alcaldes y funcionarios de la Cuarta Transformación, vestida de guinda, color que identifica a Morena y respaldada por todos sus contrincantes a la candidatura, Sheinbaum llegó al Word Trade Center, en donde fue recibida al grito de presidenta.

El líder nacional Morenista, Mario Delgado Carrillo aseguró que esta candidatura enarbola las causas y luchas de las mujeres, ya que Claudia Sheinbaum representa a todas las generaciones de mexicanas que enfrentaron violencia y discriminación, por eso el pueblo la eligió en sus encuestas.

También aseguró que ella es parte de una renovación profunda de la transformación del país, es adelantada su tiempo y con su llegada a la presidencia va a cambiar y adelantar las luchas de las mujeres en México.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo Montaño aseguró que la presidencia de la república “no es ya más para principiantes (…) no se puede llegar a aprender.

Las simplificaciones del marketing no pueden superar esa realidad, nuestros adversarios lo saben, así es que irán a votar por su candidata arrugando la nariz” y añadió que la candidata del conservadurismo, por muy buena voluntad que tenga, no está preparada, y carece de experiencia política ni administrativa, además de que no cuenta con equipo.

“Nuestra coalición cumplirá así con el hito histórico de llevar a la primera mujer a la presidencia de la República”, concluyó su mensaje.

Por: MVS