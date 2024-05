Cierra campaña Álvarez Máynez; asegura que su campaña no la hicieron los medios

Luego de tres meses de campaña, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez cerró sus actos proselitistas con un mensaje de cuatro minutos en el que agradeció a los jóvenes por el apoyo a su campaña y a quienes les prometió un país con futuro.

Durante su mensaje en el marco del denominado Máynez Capital Fest, el abanderado del partido naranja aseguró que su campaña no la hicieron los espectaculares ni los medios de comunicación sino los jóvenes y son los que harán el cambio en este país.

“Mi campaña no la hicieron los espectaculares ni llenó de basura la ciudad, mi campaña la hiciste tú con tu cartel, mi campaña la hiciste tú en el pizarrón de la escuela, mi campaña la hicieron las niñas y los niños, los adolescente y los jóvenes y este festival es para darles las gracias porque el día de mañana yo podrían no estar aquí pero el cambio no lo va a a hacer un presidente, no lo hizo Fox, no lo hizo Morena, el cambio lo van a hacer ustedes”, afirmó.

Desde el auditorio Black Berry, acompañado por el aspirante a la jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, el emecista insistió en que de llegar a la Presidencia no habrá jóvenes en la cárcel por fumar marihuana ni mujeres por decidir sobre su cuerpo.

“Este país va a cambiar va a ver al futuro, nunca más vamos a tener en la cárcel a un joven por fumar marihuana, nunca más vamos a tener en la cárcel a una mujer por decidir sobre su cuerpo, nunca más vamos a permitir que desarrolladores inmobiliarios, constructores, proveedores del gobierno, medios de comunicación que pagan las campañas y se cobran a lo chino y cancelan el derecho de las personas a la vivienda, cancelan los derechos de las personas para tener un país con dignidad nunca más vamos a permitir”, indicó.

“Este va a ser un país donde la gente te viva feliz y para vivir felices la música los conciertos, el derecho a la felicidad van a ser una normalidad. Muchas gracias, que !¡Dios los bendiga!”, concluyó.

A su vez, Chertorivski señaló que sí existe una alternativa entre el Prian y Morena, y se trata a MC y dijo a los cerca de mil jóvenes ahí presentes, que hay un México que si es posible.

Por: MVS