Chivas gana a León en amistoso antes del Clásico Nacional contra el América

Las Chivas del Guadalajara ganaron y terminaron la mala racha, aunque solo fuera en un partido amistoso ante los Esmeraldas del León por marcador 2-1 en juego disputado este domingo en el SeatGeek Stadium de Chicago.

La fecha FIFA permitió a las Chivas viajar a Estados Unidos y mantener el ritmo de cara al Clásico Nacional. Apenas un día antes las Águilas del América perdieron ante el peor equipo de la MLS, el DC United, por 2-1.

El equipo de Gabriel Milito tuvo un total de 11 bajas, cinco de ellas por convocados a selecciones nacionales, un igual número por lesiones y a Luis Romo, quien no tomó parte como una precaución de cara al partido de la próxima semana.

Ante esto, el polémico Javier ‘Chicharito’ Hernández arrancó como titular con el cuadro tapatío.

El regreso de Javier Hernández a la cancha le permitió tener una oportunidad importante de gol a los 12 minutos de jugo, pero no logró concretar. El polémico “Chichárito” tendría otra oportunidad en el minuto 59 que no terminaría en la portería.

En cambio, tres minutos después, Emilio Rodríguez puso al cuadro del Bajío por 1-0.

Las Chivas del Guadalajara dieron la vuelta en el marcador en la parte final del segundo tiempo. Diego Campillo sacó un saque de banda largo que Armando González aprovechó para empatar el marcador en el minuto 80.

Por: Excélsior