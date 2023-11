‘Checo’ Pérez no se arrepiente de arriesgarse en el GP de México

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), salió al paso de las críticas que recibió por arriesgar de más en la primera curva del Gran Premio de México, lo que lo dejó fuera de la carrera, sin embargo, asegura que no la única manera de competir en el ‘Gran Circo’ es con esa pasión, por lo que no se arrepiente de lo sucedido.

“Mucha gente me criticó por mi decisión en el Gran Premio de México, dijeron que ‘me tengo que olvidar de la pasión’; pero es que la gente no entiende lo que es estar en este trabajo: si no lo vives con pasión, no puedes estar en la Fórmula 1, en ninguna posición. En la Fórmula 1 necesitas mucha pasión para vivir, para estar aquí, para aguantar los malos ratos”, expresó el piloto mexicano en entrevista con Star+.

Además, el piloto tapatío reiteró que de encontrarse en la misma situación, correría el mismo riesgo, a menos de que el campeonato de pilotos se encuentre en juego, pero no dudó en asegurar que intentaría una maniobra igual frente al público mexicano del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Si vuelvo a estar en la misma situación, delante de mi gente, la verdad que sí lo volvería a hacer; a menos que esté peleando por el campeonato del mundo, quizá es un riesgo que no tomaría, pero, peleando por un subcampeonato, lo haría nuevamente”, afirmó ‘Checo’ Pérez ante los cuestionamientos.

‘Checo’ Pérez buscará asegurar el subcampeonato de pilotos de Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, algo que conseguirá si logra finalizar en una mejor posición que el británico Lewis Hamilton (Mercedes), gracias a su ventaja de 32 puntos.

Por: Excélsior