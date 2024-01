Chávez Jr está en un centro de rehabilitación

Julio César Chávez Jr no se encuentra en una prisión, sino que está en un centro de rehabilitación luego de ser detenido por posesión de un arma “fantasma” en Estados Unidos.

“No he podido hablar con mi hijo, ahorita está en proceso su problema y no puedo hablar con mi hijo. Voy a estar apoyándolo siempre en las buenas y en las malas. Ya está mi hijo en un centro, no está en la cárcel, está en un centro de rehabilitación”, indicó la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez a los micrófonos de Ventaneando.

La audiencia de Chávez Jr será el próximo 15 de febrero y el excampeón mundial afirmó que esperarán la decisión del juez.

Cuestionado por otros medios sobre el supuesto divorcio de su hijo con su esposa, JC Chávez se limitó a decir que “eso es mentira todo está bien, primeramente Dios”.

JC Chávez mencionó que el único cargo contra su hijo es la “portación de armas nada más, que es un arma ‘fasntasma’”.

El pasado 11 de enero, se informó que Chávez Jr quedó en libertad luego de pagar una fianza de 50 mil dólares.

Por: Excélsior