Celebra López Obrador deslinde de Cárdenas de Punto de Partida

Un día después de que ubicara a Cuauhtémoc Cárdenas como «adversario político si es que decidía estar del lado de los oligarcas» que forman parte del movimiento Punto de Partida, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador aseguró que admira y respeta a quien fuera el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

López Obrador reconoció que «no sabía» que el propio Cárdenas Solórzano, previo a la presentación del movimiento donde confluyen Francisco Labastida, Josefina Vázquez Mota y José Narro Robles, se deslindó de cualquier consideración política en torno a esta agrupación.

A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero, yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieron manejando; entonces cuando me preguntan pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado» argumentó López Obrador.

En seguida, los periodistas en palacio nacional le volvieron a preguntar a López Obrador si para él Cárdenas Solórzano seguía siendo su adversario.

«Es que de todas maneras no lo incorporaba yo en el grupo de moderados que en realidad son conservadores» comentó.

El presidente dijo que este agrupamiento exagera en su documento fundacional al decir que México está militarizado, además de que una gran parte de sus integrantes carece de autoridad moral para formular tales señalamientos debido a que toleraron la corrupción que imperó en México durante la época neoliberal.

¿Qué puede decir Narro? Si fue rector y luego lo mandaron de delegado del PRI a Ecatepec para hacer fraude, de maraquero, fue el que acuñó la frase de los ninis y es el que sigue de cacique en la UNAM, pone y quita rectores; ya basta de simulación y celebro mucho que se haya deslindado el ingeniero Cárdenas y como lo expresa, que haya debate y lo va seguir habiendo pero que no quieran engañar al pueblo diciendo hay una dictadura, hay una tirnaía, no hay democracia, se quiere destazar la democracia» expuso desde el salón Tesorería.

Finalmente, dijo que su relación con Cuauhtémoc Cárdenas, a quien estima y respeta, sigue siendo buena ya que fue un precursor del movimiento democrático en el país.

Por: Excélsior