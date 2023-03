«Casi tocamos el cielo», expresó López Obrador ante eliminación de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó el papel de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, donde cayeron en Semifinales (6-5) ante Japón.¡Felicidades a los beisbolistas de México! Nunca habíamos llegado tan lejos en este apasionante deporte.

«Casi tocamos el cielo. Vendrán otras oportunidades», expresó el mandatario.

López Obrador recalcó que “nunca se había hecho un papel tan importante, en el deporte” y felicitó a los integrantes del equipo y a los mexicanos.

«Estuvimos a punto de ganarle a uno de los mejores equipos del mundo, fue destacadísima la labor muy destacada de los mexicanos, de los beisbolistas que representaron a nuestro país, caballos, todos”, dijo el presidente.

Fue hasta la novena entrada cuando Japón se puso por delante en el marcador, por lo que López Obrazor no dudó en seguir reconociemdo la labor de los peloteros mexicanos que estuvieron a menos de tres outs de darle una alegría a más de 120 millones de mexicanos:

Ya saben bien cómo es este deporte, no es de medias tintas. No es para ‘blandengues’ no es para mediocres».

Respecto a la labor del mánager Benjamín Gil al frente de la novena mexicana, el mandatario aseguró que no hay absolutamente nada que reprocharle, ya que su labor en el diamante fue destacada:

Un abrazo a todos, a Benjamín Gil que dirigió muy bien”.

Además, también envió un abrazo a Randy Arozarena, quien antes de que se jugara el Clásico Mundial, pidió a sus seguidores que lo apoyaran para que Andrés Manuel López Obrador le concediera la nacionalidad y, así, poder defender los colores de la novena Tricolor; ahora es uno de los favoritos de la afición.

Que Viva México, demostramos de qué estamos hechos, de cabeza, de corazón y de… carácter, arrojo, eso somos los mexicanos”, sentenció.

Por: Excélsior