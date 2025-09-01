Casa de Noroña en Tepoztlán: ademas de compra irregular, no paga impuestos

Perseo Quiroz, alcalde de Tepoztlán, Morelos, reveló que la millonaria casa del senador Gerardo Fernández Noroña no paga impuestos, debido a que no está registrada ante el castrato del municipio ya mencionado.

Esta acusación se suma a la revelación de que el legislador adquirió la propiedad de manera irregular, ya que el inmueble se ubica en tierras comunales protegidas por la resolución presidencial del 14 de noviembre de 1929, por lo que no puede existir una escritura pública ni un gravamen legal sobre este tipo de terrenos.

En entrevista para el diario Reforma, Perseo Quiroz reveló que la propiedad de Fernández Noroña no cuenta con un castrato en el municipio de Tepoztlán, ni tampoco hay registro del pago de impuestos.

La casa del senador no es la única con irregularidades en el municipio morelense. El alcalde mencionó que ante el Inegi se tienen registradas 15 mil viviendas en Tepoztlán, pero ante el castrato solamente hay 7 mil propiedades con registro.

Finalmente, el alcalde de Tepoztlán comentó para el medio de circulación nacional que la mayoría del terreno del municipio es un área protegida federal, y en gran parte de Tepoztlán existe un régimen de propiedad comunal y ejidal.

