Casa Blanca desmiente que Biden planeé dejar su candidatura presidencial

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no planea declinar a su candidatura presidencial después de que varios medios afirmaran que consideraba bajarse de la carrera presidencial tras el desastroso debate contra el expresidente Donald Trump la semana pasada.

Biden «sigue haciendo campaña», declaró Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca a periodistas, afirmando con un «absolutamente no» a las cuestiones sobre si abandonará la carrera presidencial. Andrew Bates, portavoz adjunto de la Casa Blanca, desmintió las afirmaciones realizadas por los medios, calificándolas de «absolutamente falsas» y criticando la falta de tiempo otorgado para responder.

Además, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris hicieron una aparición sorpresa en una llamada del Comité Nacional Demócrata, según tres personas familiarizadas con el asunto a quienes se les dio el anonimato para discutir la conversación privada.

Horas antes, a un aliado cercano consultado por The New York Times y CNN dijo que si Biden no logra persuadir al público en los próximos días sobre su capacidad para el cargo, su candidatura podría estar en riesgo.

Biden, quien sigue comprometido con su campaña de reelección, tiene planeadas varias apariciones importantes antes del fin de semana festivo por el Día de la Independencia de Estados Unidos. Entre ellas, una entrevista con George Stephanopoulos de ABC News y eventos de campaña en Pensilvania y Wisconsin. El aliado, que pidió anonimato para hablar sobre la situación, señaló que Biden está consciente de la importancia de estos eventos:

«Sabe que si tiene dos presentaciones más como esa, estaremos en un lugar diferente al final del fin de semana […] Está viendo el momento. Tiene los ojos claros […] “Las encuestas están cayendo en picada, la recaudación de fondos se está agotando y las entrevistas van mal. No está comportándose ajeno”.

Este escenario revela por primera vez que Biden está evaluando seriamente su capacidad para recuperarse después del debate en Atlanta. Las dudas sobre su viabilidad como candidato y su capacidad para continuar otros cuatro años en la presidencia están en aumento.

Un asesor principal de Biden, también bajo anonimato, mencionó que el presidente es «muy consciente del desafío político que enfrenta». Las preocupaciones se agravan con las encuestas, como la de CBS News, que muestra a Donald Trump aventajando a Biden con un 50% frente a un 48% a nivel nacional, y un 51% frente a un 48% en estados clave.

Biden está intensificando su acercamiento a los funcionarios electos demócratas y tiene programada una reunión con gobernadores demócratas en la Casa Blanca. Además, sigue en contacto con sus asesores de confianza y ha admitido a al menos una persona que la estrategia de centrarse en su rival Trump puede no ser suficiente.

Varios aliados de Biden, quienes han estado en reuniones con él y su familia desde el debate, enfatizan que el presidente sigue en la lucha de su carrera política. A pesar de ello, reconocen la dificultad de convencer a votantes, donantes y la clase política de que su desempeño en el debate fue solo una anomalía.