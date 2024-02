Carlos Slim asegura que no obtuvo beneficios del gobierno de AMLO; acepta desacuerdos con la 4T

El empresario Carlos Slim Helú rechazó tener beneficios extras para sus negocios durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que explicó cuál es su papel en la construcción del Tren Maya, una de las megaobras del sexenio actual.

Durante una conferencia de prensa que ofreció el lunes 12 de febrero, el ingeniero insistió que no tiene beneficios extras, pues recordó que aún no tiene acceso al negocio de la televisión de paga, las telecomunicaciones en general, como le gustaría; no obstante, destacó que su participación en el Tren Maya sólo fue en la construcción del Tramo II y no en toda la obra.

Al respecto, el egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aceptó que tiene desacuerdos con el gobierno de la Cuarta Transformación; sin embargo, refirió que éstos los abordará con el mandatario mexicano cuanto entregue la banda presidencial, esto por acuerdo de ambos.

“Yo tengo pendiente, cuando acabe el gobierno, hablar con el presidente de muchas cosas. Como él dice, diferimos en varias cosas. Ya quedamos de hablar cuando acabe lo que diferimos, empezando por Porfirio Díaz (…), pero no nos metamos en eso”, puntualizó.

Sobre esa misma línea, el empresario más rico del país reiteró que no ha recibido beneficios de la actual administración y, por el contrario, él sí ha dado beneficios; no obstante, destacó que es el sexenio —de cinco donde ha participado— donde menos participación ha tenido en temas de obra pública.

“Van cinco gobierno que no lo autorizan. Somos la única empresa del mundo que no tiene servicios de televisión de paga. Nos han hecho competir con un abrazo amarrado”.

No obstante, sobre los rumores de su intento de participación en los comicios presidenciales de 2018 tras la publicación del libro ¡Gracias! de López Obrador, Slim negó que personajes como Alejandro Ramírez o Claudio X. González le hayan ofrecido la candidatura como se dio a conocer días atrás.

Pese a lo anterior, reconoció que sí existieron acercamientos para que apareciera en la boleta electoral, luego de que el tema estalló en redes sociales, pero puntualizó que su postura fue firme y no aceptó seguir ese camino en la política nacional.

Por: Infobae