Campañas son un día de campo y la elección será un plebiscito: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las campañas son un día de campo, en comparación con el proceso electoral de Estados Unidos.

«Vean lo que está sucediendo en Estados Unidos, y ahí se llevan fuerte; no aquí pura diplomacia, aquí no es igual, no, allá es muy fuerte, muy duro, mucho muy duro; ve los medios, porque hay televisoras que está a favor de un partido y otra televisora a favor de otro y se dicen de todo, de todo.

«No, aquí es como un día de campo, en comparación con lo que sucede allá; estamos hablando de juicios a los candidatos, de jueces que están juzgando a candidatos, expedientes abiertos, acusaciones, una tras otra, nada más que eso se ve normal”, dijo el primer mandatario.

Al hacer un comentario sobre el proceso electoral en general, y sin mencionar los casos de violencia en contra de candidatos, el titular del Poder Ejecutivo afirmó que los participantes se están comportando con civilidad.

«Pero hay mucho más civilidad política, con todo respeto, en México que en Estados Unidos, mucha más urbanidad política en México que en Estados Unidos, con todo respeto”, reiteró.

En otro momento de su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que la elección del 2 de junio será un plebiscito en el que el pueblo opinará sobre su trabajo.

«Han cambiado mucho las cosas en México, precisamente porque hay mucha fuerza en la opinión pública.

“La gente está muy consciente, además vienen las elecciones, van a ser como un plebiscito, como un referéndum, se le va a preguntar a la plebe, eso es plebiscito, se va a consultar al pueblo”, indicó el mandatario.

