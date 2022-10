Califica López Obrador de deshonestidad intelectual al libro El Rey del Cash

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al libro El Rey del Cash, como deshonestidad intelectual, en ese sentido fue contundente al señalar que no va a enfrascarse en responder porque no hay pruebas de lo dicho.

“No tiene caso estar respondiendo si no tienen ninguna prueba. Es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual. Entre otras cosas, pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada”.

El presidente del Ejecutivo recordó que ya son como 10 libros en contra de la organización y argumentó, “van a venir otros 10 o 20 más, porque se apuesta, -dijo- a la calumnia”.

Posteriormente, Andrés Manuel López Obrador, líder moral de Morena, comentó que la oposición conservadora está moralmente derrotada, pues no tienen capacidad para rectificar y cambiar su estrategia, no van a poder, van a continuar deteriorándose.

Para concluir el tema, el presidente de la República recordó que el movimiento de regeneración de la Cuarta Transformación que combate a la corrupción, afecta los intereses de quienes mantienen un pensamiento conservador, pero a nosotros no nos van a detener… “tienen toda la libertad para expresarse.

Nada más que tengo un escudo protector, que es mi honestidad, sino ya me hubieran destruido”.

Posteriormente, comentó de manera breve sobre la sucesión presidencial, refiriendo que en su movimiento hay tres aspirantes que pueden ser dos más, citando al senador Ricardo Monreal y “al señor Loroña” (en referencia al diputado Gerardo Fernández Noroña, pero en la oposición hay como 38, “los estaba yo contando ayer.

Citó entre ellos a la senadora Lilly Téllez, Santiago Creel y ahora hasta el ex gobernador, Silvano Aureoles. En este marco, se ofreció a darles consejos ante la complejidad que tienen para organizarse: “que empiecen ya a resolver quién es el candidato, ese no es un asunto fácil. Que se acuerden que el ciudadano vota por tres cosas. Como él no sabe de esto (Claudio X González) no está de más darle un consejo para que dejen de estar espiando y gastando dinero en publicistas y calumniando”.

Por: Excélsior