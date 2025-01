Calderón celebra que Sheinbaum no asista a investidura de Maduro

El expresidente Felipe Calderón celebró la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de no asista a la toma de posesión de Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela, dijo que con ello se evita que se “legitímese el atraco tan burdo y la represión que sigue anunciado Maduro”.

“Me he propuesto ser muy respetuoso de las posiciones del gobierno mexicano, pero evidentemente mi convicción es que no se legitime por ninguna vía, no solo el atraco electoral tan burdo, sino la represión que por lo menos sigue anunciando hasta el día de hoy Maduro. Yo celebro que la presidenta Sheinbaum se haya negado a asistir a la toma de posesión, que no vaya tampoco el canciller”, señaló.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, Calderón reiteró su respaldo al mandatario electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.

“Lo vamos a acompañar en todo su recorrido hasta el día 10”, aseguró al insistir que continuarán manifestándose hasta que se respete la voluntad del pueblo venezolano. “Estamos hoy apoyando Edmundo González nuevamente en la víspera del cambio de gobierno en Venezuela.

A esta hora también se ha convocado en las calles de toda Venezuela a manifestaciones populares que ojalá permitan que haya una transición democrática en Venezuela, que se respete la voluntad popular.

Por otra parte, llamamos a los ciudadanos a acudir a estas manifestaciones de manera masiva, porque, como dice María Corina Machado, esta lucha es hasta el final”.

El expresidente de México se dijo preocupado por “el autoritarismo en México”. Si bien no estamos como Venezuela, para allá vamos, “con la destrucción del Poder Judicial, y eso genera una deriva autoritaria que se va alimentando como un ciclón, y termina con dictadores fuera de sí”.

