Cae piloto de globo aerostático de Teotihuacán; se escapó y estaba en un hospital de Pachuca

La Fiscalía Regional de Teacamac, de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Edome informó que Víctor ‘N’, esta bajo custodia por el desplome de un globo aerostático en la zona arqueológica de Teotihuacán.

El piloto del globo aerostático que se quemó ayer en Teotihuacán, fue puesto bajo custodia este domingo en la ciudad vecina de Pachuca, estado de Hidalgo.

El hombre no contaba con un extintor, no estaba capacitado y no tenía el equipo especializado para atender este tipo de emergencias.Victor ‘N’, era el piloto del globo aerostático, según testigos fue la primera persona en arrojarse cuando empezó a incendiarse la canastilla.

El piloto se encontraba hospitalizado con custodia policíaca, una vez que sea dado de alta será trasladado a un penal para ser puesto a disposición de las autoridades y sean estas quienes determinen su situación jurídica.

Tiene quemaduras en 90% del rostro y otras partes del cuerpo, sus familiares intentaron impedir su captura.

Víctor ‘N’ solo declaró que escapó del sitio porque no supo cómo reaccionar al momento del incendio.

Según los primeros informes de las investigaciones, se supo que los dueños del globo ofrecían servicios turísticos sin contar con los permisos correspondientes.

Por: Excélsior