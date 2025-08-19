Cae exmando policiaco de Javier Duarte ligado a desapariciones forzadas

Silvestre “N”, exdirector de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz durante el sexenio de Javier Duarte, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia en Huixquilucan, Estado de México, en coordinación con la Policía de Investigación.

La aprehensión ocurrió el pasado miércoles en la calle Buen Vecino, colonia Retama, mientras Medina vestía uniforme policial. Según el Registro Nacional de Detenciones, portaba un tatuaje con la figura de la muerte en el brazo.

Silvestre “N” está bajo investigación por presuntos delitos cometidos durante su gestión, incluyendo desaparición forzada de personas.

Diversos testimonios lo vinculan con actos de tortura y tratos crueles en centros penitenciarios, como confinamiento prolongado, privación de alimentos y violencia sistemática, así como simulación de enfrentamientos.

Fue trasladado al Centro de Readaptación Social Duport Ostión en Coatzacoalcos, donde permanece en aislamiento. El 14 de agosto tuvo su primera audiencia ante un juez de control para determinar su situación legal.

Durante su paso por la SSP, Silvestre “N” trabajó bajo la dirección de Arturo Bermúdez Zurita, quien también fue detenido en 2017 por desaparición forzada, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, aunque fue puesto en libertad.

Silvestre “N” ha sido citado como testigo clave en procesos contra otros exfuncionarios, incluido el propio exgobernador Javier Duarte.

La detención de Silvestre “N” se inscribe en una larga cadena de impunidad, violencia institucional y desapariciones forzadas que marcaron el sexenio de Javier Duarte, de 2010 a 2016.Su detención ocurre en un momento en que la Fiscalía de Veracruz ha reactivado procesos contra exfuncionarios por delitos de lesa humanidad.

Organizaciones civiles y de Derechos Humanos han documentado el uso sistemático del aparato estatal para desaparecer personas durante el sexenio duartista y todo esto sirvió para armar el caso en contra de mandos policiacos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz acreditó violaciones en al menos 81 expedientes entre 2011 y 2016, entre éstos el de un policía estatal identificado como D.L.C. quien desapareció tras acudir a un examen de control y confianza. Su cuerpo fue manipulado para simular un enfrentamiento en otro municipio.

Además, entre mayo y septiembre de 2015, se registraron 35 desapariciones vinculadas a operativos realizados por la SSP en lo que denominaron “Blindaje Coatzacoalcos”.

En 2022, el exgobernador fue vinculado a proceso por desaparición forzada, sumando este cargo a los de lavado de dinero y asociación delictuosa.

