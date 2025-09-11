Brugada confirma tres fallecimientos por explosión de pipa en Iztapalapa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que tres personas fallecieron a causa de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la concordia.

También hubo 28 vehículos siniestrados, además de que ya se eliminó todo riesgo de la pipa que se volcó.

«Lamentablemente informamos que tres personas fallecieron y tenemos dos personas en calidad de desconocidos, vamos a publicar la lista de las 70 personas heridas, de las 68 que tenemos sus nombres, es una lista preliminar que se tiene que verificar. Hay mucha inquietud de la población de quienes resultaron heridos”, dijo Brugada.

Añadió que todas las áreas de gobierno verifican la lista de lesionados para publicarla, además de que algunos pacientes serán cambiados de hospitales.

La mandataria capitalina añadió que con el retiro del gas que no se quemó en la pipa, los peritajes avanzarán con mayor facilidad, lo cual está a cargo de la fiscalía capitalina.

Además, resaltó que existe coordinación con el gobierno federal, por medio de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez; también se tuvo participación de distintas dependencias federales y con el gobierno del Estado de México, ya que la zona en donde explotó la pipa es la zona colindante entre ambas entidades.

«Conocemos el nombre de la empresa dueña de la pipa, es Silza, subsidiaria del grupo Tomza, ya se está en contacto con ellos, con la aseguradora, estamos muy al pendiente, desde el gobierno de la Ciudad vamos a poyar a las personas con la gobernadora del Estado de México para que se cumpla con los apoyos debidos que por derecho les corresponde”.

Los heridos son atendidos en los hospitales Balbuena, Belisario Domínguez, Tacubaya, Rubén Leñero, Clínica del IMSS 53, Magdalena de las Salinas, ISSSTE Zaragoza, INR, Clínica Emiliano Zapata, Regional de Iztapalapa.

De acuerdo con el gobierno capitalino, el chofer de la pipa se encuentra grave en el Hospital de Magdalena de las Salinas.

