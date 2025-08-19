Brote de E. Coli afecta a más de 200 personas en municipio de Veracruz

Las autoridades sanitarias de Veracruz confirmaron que el brote de infecciones diarreicas agudas es atribuible a la bacteria Escherichia coli, también conocida como E. Coli, que ha afectado a decenas de personas en el municipio de Tatahuicapan.

La Secretaría de Salud de Veracruz reportó que el brote se originó por la contaminación de un manantial con materia fecal, lo que provocó la propagación de la bacteria a través del agua de consumo. En el reporte contabilizan en total 245 casos.

En conferencia, la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle informó el resultado de los exámenes microbiológicos realizados durante el fin de semana, luego de la presencia del personal de la Secretaría de Salud que intensificaron las labores de cloración de tanques de agua potable.

Una mujer de 60 años falleció durante el brote, lo que generó alarma entre la población.

Sin embargo, la gobernadora Nahle, precisó que la causa del deceso fue desnutrición severa, no directamente relacionada con la infección bacteriana.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) reforzó la atención médica en la zona, ante el desbordamiento del centro de salud local.

Personal médico y brigadas sanitarias se desplegaron para atender a la población afectada y prevenir nuevos contagios.

Las autoridades exhortaron a la población a hervir el agua antes de consumirla, evitar el uso de fuentes no tratadas y acudir al centro de salud ante cualquier síntoma como diarrea, fiebre o vómito.

