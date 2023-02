Avalan Plan B de AMLO, pero eliminan cláusula de vida eterna

En una sesión de 7 horas, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el Plan B de la Reforma Electoral con 72 votos a favor de Morena, Partido Verde, PT y Encuentro Social; y 50 votos en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

Así fue avalada la modificación del Artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), y con ello se suprime la cláusula de “vida eterna” que permitía la transferencia de votos a los partidos minoritarios, cambio que ya había realizado en diciembre la Cámara de Diputados.

Con este proyecto de decreto, quedan finalmente reformadas disposiciones de la Legipe, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con 72 votos a favor y 50 en contra, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen en materia electoral.

Ahora, este segundo bloque de leyes en materia electoral se envió el Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual ya podrán ser impugnadas con acciones de inconstitucionalidad por los legisladores de oposición, como ya lo habían anticipado.

La oposición recriminó que con este segundo tramo de la reforma electoral se avala el desmantelamiento de las juntas ejecutivas estatales y distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) lo cual conllevará el despido del 80% del personal del servicio profesional electoral en el país.

“Lo importante es que va a cortar de tajo al 80% del personal del INE y que quede claro, nosotros no estamos aquí para defender privilegios, defender salarios, defender a ningún consejero del INE, nosotros estamos aquí para defender que el próximo año pueda llegar cualquier ciudadano y que su casilla esté instalada.

“Hoy vuelven a votar prácticamente lo mismo, ah bueno, quitan la famosa cláusula de vida eterna, donde ustedes dicen que no es transferencia, es distribución, algo totalmente distinto”, dijo la senadora del PAN Índira de Jesús Rosales.

En el debate, los senadores del PAN subieron a la tribuna con letreros donde se veía la leyenda: “Morena se quiere robar la elección”, mientras que senadores de Morena colocaron una pancarta en contra de la marcha del domingo en defensa del INE, y las frases:

“La marcha de la corrupción” y “La marcha de la impunidad”. Durante la mayor parte de sus intervenciones, los senadores de Morena dedicaron más tiempo para referirse a la sentencia en Estados Unidos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que al debate sobre la reforma electoral.

La senadora Verónica Camino Farjat, de Morena, vinculó, en su intervención, a los consejeros del INE con el crimen organizado, por lo cual justificó la enmienda legislativa para reducir recursos al Instituto Nacional Electoral.

“Pues el único medio que les queda para tener algo de poder (al crimen organizado) pues es el INE, pero no el INE como institución, sino a esos personajes cínicos, hipócritas y corruptos que lo han demostrado con creces y que ahí se encuentran, algunos de ellos, lo bueno es que ya se van.

“Esa es la verdad detrás del slogan ´El INE no se toca´, porque saben a qué se atienen, saben que si no le cumplen al crimen organizado, si pierden el poco de poder que les queda, ya no valdrán nada”, dijo la senadora Camino Farjat.

Lo senadores de oposición, llamaron a la ciudadanía a participar en la concentración del próximo domingo 26 de febrero en rechazo al Plan B de la Reforma Electoral y en defensa del INE.

Por: Excélsior