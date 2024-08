Aumento de casos de covid en México no es grave: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el aumento de casos de covid-19 actualmente en México no es grave como lo que se vivió al inicio de la pandemia en 2020 e incluso aseguró que no ha habido defunciones por esta causa.

“No es nada significativo, desde luego nada que ver con lo que padecimos y sufrimos, lo lamentable que fue el covid en la pandemia, en sus peores momentos, nada que ver con eso”, dijo el mandatario desde el salón en el que encabeza la reunión de seguridad con su gabinete que hoy fue abierta a la prensa.

El mandatario dijo que en el caso del coronavirus SARS-CoV-2 y el dengue los números no son tan altos. “Hay covid, pero no hay mucho contagio y lo más importante que no es de la gravedad que se padeció, no tenemos afortunadamente defunciones, fallecimientos por covid”, puntualizó.

En las últimas semanas se ha reportado un incremento en los casos de covid-19 en México, especialmente en la Ciudad de México, entidad en la que se han reportado más contagios por dicho virus debido a las variantes de Ómicron KP.2 y KP.3.

En el más reciente reporte de la Secretaría de Salud se informó que en lo que va de 2024 hay 10 mil 217 casos acumulados de covid-19 y 411 muertes debido a este padecimiento. En la semana epidemiológica 30, del 21 al 27 de julio, se reportaron 948 casos y 13 defunciones.

Las entidades con el mayor número de contagios, además de la Ciudad de México, son:

Nuevo León

Querétaro

Estado de México

Puebla

