Aumento al salario mínimo podría darse a conocer este jueves 1 de diciembre

Tras negociación tripartitas, el sector empresarial, el de los trabajadores y el gobierno, mediante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se espera que este jueves, 1 de diciembre, se dará a conocer el acuerdo consensado del quinto incremento salarial alcanzado durante la presente administración, adelantó Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Durante la firma de un Memorándum de Entendimiento entre México y España para Impulsar una Agenda Común y ante Yolanda Díaz Pérez, vicepresidenta del gobierno de España y ministra del Trabajo y Economía Social de aquella nación, Alcalde dijo que:

“Y es así, que ahora vamos, por cierto, a partir de mañana es nuestro quinto digamos, nuestra quinta sesión, nuestro quinto incremento; estamos precisamente en plenas negociaciones”.

Explicó que, gracias a cuatro incrementos al salario mínimo, de los cuales tres fueron por consenso, fue posible recuperar el 64% del poder adquisitivo y que la meta es alcanzar el 100%, luego de que por décadas de política neoliberal perdió el 70% de ese poder de compra.

Enfatizó que lo anterior se ha logrado gracias que, incluso, el sector empresarial reconoció la necesidad de no continuar con políticas nefastas y los fantasmas del impacto negativo de los incrementos sobre la inflación y la amenaza de pérdida de empleos.

“Estos fantasmas, como bien decías, de si les incrementamos el salario, la inflación, la pérdida de empleo; siempre los mismos fantasmas y, al final, me parece que una buena parte de los empresarios fue también creyendo que ya no podíamos seguir bajo la misma lógica”, dijo.

Agregó que “y también ha sido muy importante que, de estos cuatro incrementos, tres han sido por consenso, por unanimidad, uno no.

En 2020 el sector empresarial decidió no acompañar el incremento por cuestiones, la pandemia, pero creemos que hemos demostrado y derribado esos fantasmas porque los propios sectores, incluso, el Banco de México, han venido demostrando que no ha generado inflación, y también, que no ha generado desempleo”.

Agregó que, además, la prohibición del outsourcing permitió que más de 3 millones de trabajadores se regularizaran, salieron del esquema de subcontratación, y que hoy son reconocidos por las empresas matrices, lo que ha beneficiado con un incremento promedio salarial del 26% en los registros del IMSS.

Pero que, además, gracias a tales registros se ha duplicado el reparto de utilidades, mismo que pasó de repartirse 100 mil millones de pesos a 200 mil millones de pesos entre 2020 y 2021.

Dijo que, también, gracias a la eliminación de contratos de protección y al proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo que concluirá 2 de mayo de 2023, aquellos que no cumplan con las nuevas reglas serán darán por terminados y precisó que “el gran objetivo es que la negociación colectiva nos lleve a mejorar las condiciones de trabajo; hemos visto ya incrementos importantes, un contrato legitimado comparado con uno no legitimado actualmente está por encima del 5.7% de incremento y esto ha sido fundamental”.

Por: Excélsior