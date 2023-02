Atender problema de drogas, vital para que la violencia termine: López Obrador

Si México no logra disminuir en los próximos años el consumo de drogas entre la población «no vamos a poder» acabar con el problema de la violencia, admitió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aun cuando México no registra los niveles de consumo de drogas que se enfrentan en los Estados Unidos sobre todo en cuanto a drogas sintéticas, es imprescindible atender el problema para evitar que la violencia termine por dominar, sentenció el presidente López Obrador.

Es muy lamentable lo que sucede en Estados Unidos, sobre todo por los que pierden la vida por sobredosis, la forma de cómo ha crecido el consumo de fentanilo y otros químicos; nosotros no tenemos todavía ese nivel de consumo de droga y tenemos que evitarlo de la mejor forma posible porque si no hacemos nada y eso va creciendo, entonces sí va a sufrirse mucho, no vamos a tener posibilidad de serenar al país.

Entonces sí, la violencia nos va a dominar, va a predominar. Ahora podemos controlarla», manifestó el presidente.

López Obrador señaló que hasta ahora los valores y principios de la cultura mexicana han ayudado a que este problema no se desborde a niveles desesperados, pero hace falta un mayor esfuerzo institucional para concientizar a las personas del daño que ocasionan en la salud y en las familias el consumo de este tipo de sustancias.

El presidente dijo que por ejemplo, el lunes fue un buen día «relativamente» en cuanto al número de homicidios registrados en el país, ya que en 14 entidades no se registró ninguna ejecución y en el resto se contabilizaron 50 homicidios.

«En 14 estados ni un homicidio. En Guanajuato en donde lamentablemente tenemos 12, 14 homicidios diarios, ayer 4 (homicidios).

Entonces, eso se puede, estamos haciendo un esfuerzo, bajando los homicidios, pero si no atendemos el crecimiento en el consumo hacia adelante, no vamos a poder, va a ser más difícil enfrentar el flagelo de la violencia. ¿Qué es lo que nos protege a nosotros los mexicanos? Nuestras culturas, la gran reserva de valores» consideró el mandatario federal.

Por: Excélsior