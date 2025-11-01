Atención a emergencia por lluvias entró en última etapa: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ya se entró en la última parte de atención tras la emergencia por lluvias que dejó graves afectaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Indicó que la limpieza en Poza Rica y Álamo va entre 95 y 96 por ciento, mientras que Hidalgo, todavía hay algunas zonas donde se está trabajando, sobre todo en las localidades apartadas de la montaña.

Reveló que hasta el momento se ha entregado el primer apoyo de 20 mil pesos a 94 mil familias de un total de 103 mil familias, y se terminará de repartir el recurso en los próximos días.

Adelantó que el 10 de noviembre comenzará la distribución del segundo apoyo, que va de 20 mil a 70 mil pesos, que en algunos casos será en enseres domésticos.

Y a partir de ahí, ya estamos trabajando en lo que llamamos la reconstrucción; el proceso de reconstrucción tiene que ver con reconstrucción de vivienda, algunas de ellas que se tienen que reubicar, reconstrucción de caminos, desazolve de ríos, y reconstrucción o nuevos diques que se tienen que colocar o bardas, para evitar el que vuelva a ocurrir una situación así», manifestó.

La mandataria resaltó que también se trabajará en la recuperación de las redes de drenaje o agua potable, y al mismo tiempo se brindarán apoyos a los agricultores, particularmente en la zona norte de Veracruz, donde se cultivaban naranjas, así como ayuda a los pequeños comercios.

De acuerdo con datos del gobierno federal, hasta el momento suman 82 personas muertas tras las lluvias, de las cuales 22 fallecieron en Hidalgo, 23 en Puebla, 1 en Querétaro y 36 en Veracruz.

Además, hay 17 personas no localizadas, de las cuales 9 son de Hidalgo, 1 en Puebla y 7 en Veracruz.

El gobierno federal reporta que se han censado 103 mil 245 viviendas en 119 municipios de los cinco estados con afectaciones.Mientras que se han entregado 441 mil 77 despensas a damnificados, principalmente en Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Por: Excélsior