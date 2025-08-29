Así es el PRIAN, dice Sheinbaum tras pleito entre Fernández Noroña y ‘Alito’ Moreno

Después del bochornoso episodio vivido ayer en el Senado de la República, donde Alejandro ‘Alito’ Moreno y Gerardo Fernández Noroña se liaron a golpes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció al respecto.

Desde Palacio Nacional, la mandataria mencionó que lo que ocurrió no fue otra cosa que la muestra clara de cómo son en el PRIAN (sobrenombre que reciben los opositores a Morena integrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional).

De acuerdo a la jefa de Estado, el hecho de tratar de “solucionar” un conflicto a golpes, muestra el autoritarismo de esta corriente en lugar de intentar entablar un diálogo que a su juicio es como se deben arreglar las diferencias.

«Están en un espacio de diálogo por excelencia, entonces es muy lamentable que haya ocurrido esto, porque se ve claramente de dónde viene la agresión y luego el golpeteo en el paso de este compañero, es importante que se conozcan cuál es su actitud», externó.

En más sobre este tema, la primera presidenta del país incluso comparó el actuar de “Alito” con la forma en que actuaban los porros en su época universitaria, pues apuntó que en aquel entonces vio como un grupo de porros de la Facultad de Derecho de la UNAM agredió a su hermano, lo cual equiparó con lo que sucedió ayer en el Senado.

Para cerrar, Sheinbaum Pardo refirió que el PRI y el PAN acusan que la administración que encabeza es un gobierno autoritario cuando, afirmó, se promueven las libertades, a democracia, la participación de la gente, libre en México, pero con las actitudes de ayer, reiteró, muestran un «autoritarismo enorme».

Por: Excélsior