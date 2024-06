Arremeten contra ‘Canelo’ Álvarez: «No representa al boxeo mexicano»

El boxeador originario de Arizona, David Benavidez, arremetió duramente contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez, actual campeón indiscutido de peso supermedio, asegurando que el tapatío no representa dignamente el boxeo mexicano y únicamente le importa el dinero, además de evitar constantemente a los mejores rivales posibles en su categoría.

A ‘CANELO’ SÓLO LE IMPORTA EL DINERO

David Benavidez, quien aún insiste en retar al ‘Canelo’ Álvarez, fue claro al considerar que, al originario de Guadalajara, Jalisco, parece únicamente importarle el dinero y se aprovecha de su posición para elegir peleas sencillas.

“Eso es algo loco, porque un boxeador mexicano es un boxeador de honor a quien no le importa el dinero. Pero con el ‘Canelo’, parece que mientras más dinero gana, más fáciles quiere las peleas, y si alguien tiene algún problema, no le importa. Eso es básicamente lo que está diciendo cuando dice que él es el rey y puede hacer lo que él quiera”, comentó Benavidez a ESNEWS.

En el mismo tenor, el ‘Bandera Roja’ Benavidez lanzó un claro mensaje, asegurando que ‘Canelo’ Álvarez no representa al boxeo mexicano por no enfrentarse a los mejores contendientes, incluso comparándolo con otros famosos campeones.

Finalmente, el púgil mexicoamericano insistió en no comprender por qué Saúl Álvarez evita enfrentarse a los boxeadores de mayor renombre y criticó a los fans del mexicano que lo atacan, cuestionándoles sobre la calidad de peleas que pagan por ver.

No entiendo lo que está pasando con él. Pueden llamarme crítico, o lo que quieran, pero ¿por qué cuando le mencionan nombres al ‘Canelo’ como el mío o el de Crawford dice que no quiere pelear con ellos? No entiendo a los fans del ‘Canelo’ que se enojan conmigo porque pido hacer las mejores peleas posibles. ¿Están felices de pagar 80 dólares (por un PPV) en peleas donde él no enfrenta a los mejores rivales posibles?”, sentenció David Benavidez.