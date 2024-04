Arrecia guerra sucia, ‘pero no les está funcionando’: Sheinbaum

De cara al segundo debate presidencial, la guerra sucia está arreciando en contra de la llamada cuarta transformación, aseguró la candidata por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum.



En conferencia de prensa ofrecida previo al inicio de sus actos proselitistas en Tamaulipas, la ex jefa de Gobierno recordó que el más reciente ataque fue la publicación de organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) en la que exhibe presuntas inconsistencias en su declaración patrimonial.



No obstante, precisó que lo novedoso es que no les está funcionando.



De igual forma anticipó que ya tiene preparadas algunas cuestiones para presentarlas en el debate del próximo domingo.



“Me comentó este mi esposo que escuchó una entrevista de una persona de mexicanos por la corrupción en uno de los programas de radio Fórmula y el conductor que no es precisamente apoyador de la 4T decía bueno pero si se puso una propiedad a nombre de un hijo qué tiene de malo, o sea el propio conductor, entonces si quieren la guerra sucia, pero no les está funcionando, eso es lo novedoso en el país que la gente ha despertado, que no se traga estas mentiras, calumnias que se hacen y sobretodo nosotros pues siempre aclarar cuando se presenta esto y por otro lado pues tenemos algunas cosas preparadas para el debate”, indicó.



En otro tema, al ser cuestionada sobre el acuerdo del dirigente nacional del PAN Marko Cortés y los cinco gobernadores de ese instituto político para garantizar a Xóchitl Gálvez el triunfo en esos estados, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde refirió que secretas de un delito electoral, por lo que pedirá que se interponga una queja ante el INE.

“Es increíble, o sea acuerdo Coahuila reloaded, es ilegal pedirle apoyo a los gobernadores, es un delito electoral, entonces lo que acaba de decir Marko Cortés es un delito electoral, ya le voy a decir a los compañeros que están de representantes en el INE que presenten una queja”, expresó.



Y respecto al retén de encapuchados que la detuvo en Chiapas, Sheinbaum Pardo descartó denunciar los hechos luego de que señalara que le parecía extraño que sólo estuviera presente el reportero de Latinus.



“Sí, a ver no me corresponde a mí investigar qué fue quiénes eran los que estaban en la salida de Motozintla en Chiapas, obviamente le corresponde a las autoridades. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar. Lo que dije entonces y aquí está Latinus que también ayer contestó, fue que me pareció extraño, ese fue mi punto de vista, que el único medio que estuvo en ese momento ahí era Latinus, eso fue lo que yo dije y que cada quien hiciera sus análisis respecto al tema, entonces ya que las autoridades investiguen, no nos corresponde”, declaró.