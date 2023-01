Aquí estoy, tengo muchas ganas de seguir viviendo: Ciro Gómez Leyva tras atentado

A lo largo de estas últimas cuatro semanas, el periodista Ciro Gómez Leyva ha transitado por diversos momentos anímicos, en un vaivén de tristeza por el ataque en su contra y un profundo agradecimiento por las muestras de afecto recibidas tras los hechos.

“Mañana van a ser cuatro semanas. He pasado por distintos estados anímicos. El primero fue una enorme tristeza”, relató el comunicador en entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, sobre el atentado contra su vida sufrido el pasado 15 de diciembre.

Gómez Leyva explicó que, más que sentir impotencia o enojo por lo sufrido, le invadió una sensación de tristeza.

Al mismo tiempo, las muestras de afecto y solidaridad de todos sus entornos le generaron una sensación de agradecimiento.

“No era una rabia, un miedo; era una tristeza, por el hecho de que alguien me quiso matar.

Bueno, en mí se tradujo en tristeza, pero, al mismo tiempo, el aliento de tantas personas, el cariño de tantas personas, la solidaridad de tantas personas.

El día que el gremio periodístico completo, y sabemos que nuestro medio es duro, competitivo, mezquino, duro, así como el de mis vecinos, el de mis amigos, el de gente que no veía hace tiempo… Estuve conviviendo con esos sentimientos durante mucho tiempo”, explicó.

Ciro Gómez Leyva afirmó que la información presentada el día de hoy por el Gobierno de la Ciudad de México, con los avances en la investigación de su caso, es una señal positiva, que puede indicar que las autoridades están trabajando y que no archivaron su caso, razón por la que agradeció a las autoridades por la detención de 11 personas este miércoles.

El comunicador señaló que dichos avances le “lleva a pensar” que la autoridad está trabajando en su caso.“Primero (el mensaje) da información, lo que me lleva a pensar que la autoridad o las autoridades están trabajando. Primer punto. Para mí no es un caso que archivaron, están trabajando. Segundo, es información sobre, si me permites llamarlo así, el operativo de ejecución.

Y, según entendí, porque aún lo estoy analizando y ver cómo presentamos esto en la noche (en su espacio en Grupo Imagen), según entendimos, esta operación surge del seguimiento al auto que me cerró el paso, y a partir de eso, van detectando el paso y detuvieron a 11 personas.

Por un lado está trabajando la autoridad, y veo que hay avances y detenidos sobre el operativo de ejecución.Gómez Leyva señaló que, de acuerdo con lo visto en el actuar de los presuntos autores, hay una “expresión de seguridad” de los presuntos agresores, ya que, según se ve en los videos mostrados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se ven caminando por las calles, y siendo captados estacionando un automóvil.

Con información de López-Dóriga Digital