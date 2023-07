Anuncia Creatividad alianza con Dinner in the Sky

GMx

Creatividad, una agencia líder en la organización de eventos corporativos, se enorgullece en anunciar su alianza estratégica con Dinner in the Sky, el espectacular y exclusivo lugar donde los límites de la creatividad se elevan a 45 metros de altura. Gracias a esta colaboración, Creatividad se convierte en la agencia oficial para la promoción y organización de eventos privados Dinner in the Sky México.

Creatividad es mucho más que una agencia de eventos, son creadores de historias emocionales y de experiencias inolvidables.

Con más de 32 años de trayectoria, son expertos en el arte de generar emociones trascendentes para conectar con la audiencia de manera única.

Su metodología EMCm (Eventos Emotivos, Memorables y muy Creativos) es la columna vertebral de cada proyecto que llevan a cabo.A través de la pasión, creatividad, compromiso y profesionalismo de su talentoso equipo, brindar confianza a sus clientes para que los eventos sean auténticos, mágicos, innovadores y originales.

Dinner in the Sky, un concepto único en su género, catalogada por la revista Forbes como una de las diez vivencias más memorables del mundo.

Ofrece una experiencia gastronómica y emocional sin igual. Elevando a 22 asistentes a 45 metros de altura, se brinda una vista panorámica espectacular de la ciudad, mientras disfrutan de un menú especial ya sea en desayuno, comida o cena.

“En Creatividad siempre hemos buscado innovar y superar las expectativas de nuestros clientes.

La combinación de la experiencia de Creatividad y la espectacularidad de Dinner in the Sky da como resultado un evento memorable y exitoso”, afirmó Juan Carlos Lozano, director General de Creatividad.

Por su parte, Joan Cordoves, CEO de Dinner in the Sky México comentó: «La magia de la altura se une a la creatividad de una agencia líder en eventos corporativos.

En Dinner in the Sky México, estamos emocionados de asociarnos con Creatividad, una agencia que comparte nuestra visión de ofrecer experiencias únicas y memorables.

Juntos, llevaremos los eventos a nuevas alturas y crearemos momentos inolvidables para nuestros clientes”.

La seguridad de los participantes es una máxima prioridad en Dinner in the Sky, donde se siguen rigurosos protocolos internacionales supervisados directamente por la compañía a nivel global.

Cada detalle de la experiencia, desde el montaje hasta el servicio en altura, está meticulosamente planificado para garantizar la tranquilidad y confianza de todos los asistentes.

El compromiso con la seguridad permite ofrecer una experiencia emocionante pero completamente segura, donde los invitados pueden disfrutar sin preocupaciones mientras crean recuerdos inolvidables en las alturas.

La alianza entre Creatividad y Dinner in the Sky es el encuentro perfecto entre la experiencia y la altura, entre la organización meticulosa y el impacto asombroso.