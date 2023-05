AMLO ve con buenos ojos pacto por la paz con crimen organizado

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró a favor de la propuesta de Delia Quiroa, integrante del Colectivo 10 de Marzo, quien pidió hacer un pacto de paz con 9 cárteles de la droga con el fin de que se erradiquen las desapariciones en el país.

Durante su conferencia de prensa de este martes, el titular del Ejecutivo Federal indicó que “la violencia es irracional”, por lo que indicó que su administración seguirá “buscando la paz”.

“Si hay una iniciativa de ese tipo, por supuesto que la apoyamos. La violencia no es opción, no es alternativa en ningún caso.

¡Cómo no vamos a querer que se termine la violencia!”, indicó desde Palacio Nacional.

Asimismo, comentó que la implementación de programas sociales que se ha dado a lo largo de la autodenominada Cuarta Transformación han tenido como objetivo que “nadie se vea empujado, obligado a tomar el camino de la delincuencia”.

“Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo y eso no tiene ser por demanda sólo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas, ellos deben de asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos; siempre hay salida para quienes no quieren usar la violencia”, externó AMLO.

En días pasados, Delia Quiroa llamó a los líderes de los cárteles para establecer un pacto social con el objetivo de prevenir y erradicar la desaparición de personas.

A través de sus redes sociales, la buscadora se dirigió a los carteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, del Golfo, del Noreste, los Zetas Vieja Escuela, los Salazar, Tijuana, de Ciudad Juárez, de los Beltrán Leyva, de la Familia Michoacana o Caballeros Templarios a quienes les asegura que tienen el mismo origen de falta de oportunidades, pobreza y discriminación de las víctimas de desaparición, motivo por lo que decidió hablarles directamente para proponerles un acuerdo de paz, erradicación de la desaparición y desaparición forzada.

Bajo ese tenor, AMLO aseguró que el Gobierno Federal “seguirá protegiendo” a las madres buscadoras, pese a que Ceci Flores, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció haber recibido amenazas y tortura psicológica.

