AMLO se manifiesta tras ataque de Irán a Israel: ’Ojalá y no escale el conflicto’

Esta tarde, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su preocupación por el reciente ataque de Irán a Israel, instando a la paz y la fraternidad universal.

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, AMLO destacó que la guerra es irracional y solo trae sufrimiento y muerte.

«Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra.

“El Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), condenó el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y llamó a la autocontención. México urgió a todas las partes involucradas a buscar soluciones pacíficas para evitar una escalada que ponga en peligro la vida de miles de personas.

El ataque de Irán generó preocupación a nivel internacional, y México se une a la comunidad internacional en su llamado a la calma y a la diplomacia.

La situación en Medio Oriente es delicada, y cualquier escalada de violencia podría tener consecuencias devastadoras para la región y el mundo entero.

En un comunicado, el Gobierno de México advirtió sobre los costos humanos que este conflicto podría acarrear y reiteró su compromiso con el respeto al derecho internacional como vía para preservar la paz y la seguridad en la región.

Por: MVS