AMLO se burla de Beatriz Paredes por salida del Frente Amplio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de la posible salida de Beatriz Paredes como aspirante a representar el Frente Amplio por México, luego de que Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, afirmó que las encuestas no favorecen a la senadora priista para ocupar el cargo rumbo a las elecciones del 2024, en comparación con la panista Xóchitl Gálvez.

En La Mañanera, López Obrador insistió en que presuntamente la oposición tenía previsto que Xóchitl Gálvez fuera la candidata presidencial, incluso desde antes de que comenzara la contienda en el Frente Amplio.

“¿Cómo creen que yo voy a perder la apuesta, todavía eh, si quieren. No, eso ya está planchado pero desde hace, se los dije, aquí se los dije, ¿Desde hace cuánto? Desde hace dos meses, pero todavía ahí andan.

“El asunto se está poniendo interesante porque están todos pidiendo que la señora decline, si, no quieren ningún riesgo, es que ya hicieron compromisos. ¿Cómo van a ir a decirles a los mandamás que no salió?, no, no me equivoco los conozco muy bien, son muy burdos, son predecibles, ósea a leguas se les identifica y se les ve”, dijo el mandatario.

Sin embargo, criticó que Alejandro Moreno aparentemente sugiriera que Beatriz Paredes declinara a favor de Gálvez, al afirmar que lo más importante es mantener la unidad del Frente Amplio y que está seguro de que la priista tomará la mejor decisión.

“Imagínense que el presidente de un partido diga que ya no, ya hazte a un lado y que salgan otros del mismo partido a decir: no, no, no, no, no te hagas a un lado.

¡Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta!”, comentó riéndose.Ayer, el presidente del PRI explicó que el partido tomará la decisión sobre la continuación de Beatriz Paredes en la contienda por la candidatura presidencial, ya que el proyecto del Frente Amplio por México está por encima de todos, incluso de la priista.

“El partido está por encima de todos, primero está el país, primero está la fortaleza de construir y tener claro el Frente Amplio”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Aunque aclaró que respetan la decisión de Beatriz Paredes, quien afirmó que no se bajaría de la contienda; no obstante, el dirigente del PRI insistió en que lo importante es construir el proyecto del bloque opositor.

Por: Publimetro