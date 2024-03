AMLO reacciona a portazo de normalistas de Ayotzinapa en:“Es una actitud de confrontación”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la protesta que realizaron esta mañana frente al Palacio Nacional los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, quienes irrumpieron en el recinto al derribar una puerta para exigir ser atendidos por el mandatario, mientras realizaba su conferencia mañanera diaria.

En La Mañanera, López Obrador fue cuestionado sobre si se reuniría con los papás de los normalistas tras el derribo de la puerta; sin embargo, respondió que serán atendidos por Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

“No, no, yo estoy conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra, o sea de provocación y nosotros pues no queremos para nada la confrontación”, respondió.

El presidente aseguró que su gobierno está dedicado a la investigación del caso y que incluso han continuado los avances; no obstante, acusó que los padres de los normalistas “están siendo manipulados” por grupos opositores al actual gobierno.

“Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros, que lo que quieren es hacernos daño políticamente hablando”, dijo.

López Obrador no descartó reunirse con los padres de familia posteriormente, en aproximadamente 15 ó 20 días, pues afirmó que está esperando a tener más información y pruebas de que anteriormente se manipuló la investigación para proteger a diversas personas involucradas en el caso.

“Todavía estamos haciendo investigaciones, nos hace falta y me voy a reunir con ellos en su momento; yo calculo que en unos 15, 20 días más, quiero tener más pruebas porque quiero hablar con ellos y pruebas de como se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes, la responsabilidad que tienen abogados de ellos y los supuestos defensores de derechos humanos, los del Pro y de otras organizaciones y cómo están vinculados con Álvarez Icaza y con la OEA y lo que quieren no es que lleguemos a conocer la verdad y que se haga justicia, sino que ya lo tienen como una bandera en contra de nosotros”, aseveró.

Por: Infobae