AMLO habló con cinco ministros de la Corte para que votaran a favor de la adhesión de la GN a la Sedena; convenció a tres

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este miércoles que habló con cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que votaran en contra de invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por tratarse de un tema de “seguridad del pueblo”.

López Obrador comentó que le preocupaba que al terminar su sexenio la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública o de Gobernación y que en tres o seis años “se echara a perder”, con la llegada de algún “joven ambicioso sin principios”, como Genaro García Luna.

“Entonces, para que no cayera en manos hacia adelante de una gente así y se echara a perder, porque es la seguridad del pueblo, la seguridad de los mexicanos, es la paz, la tranquilidad, entonces meten el recurso para declarar inconstitucional (el traspaso) y yo dije ‘ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo’.

“Y hablo con cinco (ministros), con los cuatro que de una u otra manera yo propuse, y con el que ya estaba para garantizar los cuatro votos, uno por uno. No saben lo que me costó, porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los cinco, pues con dos no pude”, admitió durante su conferencia.

El titular del Ejecutivo calificó de hipócritas a los dos ministros —de quien no dijo sus nombres— y dijo que al final se quedaron sólo con tres votos en contra de la invalidez del traslado de la Guardia Nacional.

En abril, el pleno de la Suprema Corte resolvió declarar como inconstitucional la reforma que transfirió el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena y que el titular de esa dependencia proponga a quien sea nombrado como comandante de ese cuerpo de seguridad.

Los votos en contra fueron de los ministros Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar.

Estos dos últimos ministros adelantaron su posicionamiento sobre este tema durante una de las sesiones.

La SCJN también declaró inconstitucional que el personal castrense asignado a la Guardia Nacional siga sujeto a la jurisdicción militar y que el secretario de la Defensa Nacional tenga las facultades de proponer a la persona que se nombra como comandante de la corporación, así como de proponer las disposiciones administrativas de ese cuerpo.

Por: Latinus