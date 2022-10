AMLO descarta sanción a SEDENA por hackeo

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la aplicación de sanciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el hackeo mediante el cual fueron extraídos miles de documentos.

En su tradicional conferencia matutina el mandatario mexicano confirmó que un grupo de hackers llevó a cabo un ataque cibernético a la Sedena.Extraen archivos. Son gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética.

Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, Chile, por eso pienso que es algo que manejan desde el extranjero, que no es de México”, refirió.

En los archivos robados se detallan traslados a hospitales del presidente López Obrador y que fue diagnosticado con gota e hipotiroidismo.

Lo anterior se suma a los problemas cardiovasculares y de hipertensión.Entre las revelaciones se detalla que el pasado 2 de enero, López Obrador fue trasladado de su rancho ubicado en Palenque, Chiapas a un hospital de la Ciudad de México, sitio en donde se le diagnosticó con una “anguina inestable de riesgo alto”.

Además se exhibe el poder del Ejército dentro del Gobierno y disputas entre los titulares de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina (Semar), José Rafael Ojeda.

También hay detalles sobre el llamado Culiacanazo, operativo fallido de octubre de 2019 que buscó detener a Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán en Sinaloa.Cuestionado sobre el hackeo a su paso por Mitla, Oaxaca, el presidente López Obrador sentenció que “no” habrá investigación ni sanciones por el hackeo.

No, yo soy partidario que no (haya sanciones), la gente sanciona y no les gusta esas cosas”, indicó.

Con información de El Universal