AMLO critica a padres de los normalista de Ayotzinapa y arremete contra la CIDH: “Ya no les tengo confianza”

Otra vez, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes en noviembre de 2023 denunciaron que la investigación del gobierno mexicano sobre este caso “va en picada” y exige “romper el pacto de silencio” de las autoridades que impiden seguir con las averiguaciones para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes desaparecieron en 2014.

Además, criticó a los padres de los estudiantes, quienes mantienen la exigencia de autorizar el acceso total a los archivos del Ejército y poder llegar a la verdad, así como castigar a los responsables de este suceso.

Sin embargo, se comprometió a seguir con la investigación.“Se metió este organismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no le tengo nada, nada, nada de confianza, y no tengo confianza porque tengo pruebas. Dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, promoviendo juicios en donde se argumentaba que se había torturado a detenidos y resulta que por esa sentencia dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes”, dijo el mandatario al encabezar la conferencia matutina de este jueves.

Desde el podio de Palacio Nacional, justificó la presunta interrupción de la que han hablado los padres de los 43 normalistas.

“Eso es extraño, durante mucho tiempo plantearon de que no se les daba información, porque yo di instrucciones al Secretario de la Defensa de que se entregue todo y se entregó y gracias a esa información se logró avanzar en la investigación, pero de repente aparece de que faltaban unos folios y que los necesitaban”.

A raíz de la falta de información, el mandatario explicó que solicitó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que se entregará todo, pero no había ningunos folios.

“Vamos a hablar que se piden unas grabaciones de unos integrantes de bandas, que tenían allá en Estados Unidos y nos manda las grabaciones y vienen numeradas. Imaginemos: 1,2, 3 y del 3 pasa al 5 y bueno ¿Dónde están las otras? Y entonces le solicitó a la Fiscalía que pida que envíen las que hacen falta y por escrito me mandan a decir que son esas, pues lo mismo pasa. Y ellos dicen: no, si están, pues no están, entonces por qué no nos permite ingresar al archivo.

Sí, ingresen al archivo pero ya, porque se nos va el tiempo y necesitamos avanzar, un mes, para que visiten todo el archivo, lo que quieran, de la Defensa, no, nos da un mes, bueno, dos, no”, detalló el mandatario.

