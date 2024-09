AMLO confirma que su hijo Andrés aspira a liderazgo en Morena

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su hijo Andrés Manuel López Beltrán aspira a encabezar el partido oficial Morena.

“Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo tampoco, Andrés sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena, no voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena”.

Explicó que existe un acuerdo entre él y sus hijos respecto a que no se involucrarían en cuestiones de gobierno mientras él fuera servidor público, con lo que tras su jubilación, ellos podrán participar de la vida pública y política.

“Porque ellos, mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso y también voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabaja.»

López Obrador aseguró que han “cuidado mucho eso” para ser consecuente con su discurso y, actualmente, con los cambios que encabeza para otros Poderes.

López Obrador mencionó que no cree que su hijo Andrés busque la Secretaría General de su partido, Morena, “pero sí va a participar, eso me lo planteó y quiere apostar a ser electo, o sea, no impuesto y yo no tengo nada que ver con eso”.

Además, insistió en que cumplirá su parte del compromiso para que ellos puedan participar en estas cuestiones ya que, resaltó, desde “niños” crecieron escuchando conceptos de la actividad política.

“Quiero cumplirles el compromiso de que ya una vez que me jubile son libres, porque pues imagínense si en la casa siempre escucharon desde niños la palabra justicia, democracia y la actividad política”.

Por: Aristegui Noticias