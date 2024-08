AMLO asegura que ‘no hay pruebas’ por el supuesto fraude electoral en Venezuela

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, declaró esta mañana desde su conferencia de prensa que “no hay pruebas” sobre el supuesto fraude electoral en Venezuela, en el que ganó su tercer mandato Nicolás Maduro y cuestionó a la Organización de Estados Americanos (OEA) por su «intervencionismo» en el caso.

“Vamos a esperarnos. Yo creo que se tienen que presentar pruebas, las actas, y pienso que deben tener actas, aunque se hayan llevado a cabo de manera electrónica, creo que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió”, respondió el mandatario a una pregunta de EFE durante su conferencia matutina.

México no va a participar en reunión de la OEA

Asimismo, señaló que la canciller Alicia Bárcena no participará en la reunión convocada por la OEA porque no está de acuerdo con la actitud de la organización. “¿Para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable”, enfatizó.

AMLO compara el caso de Venezuela con el fraude en México de 2006

El gobernante mexicano rechazó que lo que denuncia ahora la oposición venezolana sea similar a la acusación de fraude que él hizo durante las elecciones mexicanas de 2006, cuando perdió por una diferencia del 0.56 por ciento de los votos ante el derechista Felipe Calderón (2000-2006).

«No tengo elementos, o sea, no hay pruebas en el caso de Venezuela. Nosotros sí teníamos muchas pruebas», aseveró López Obrador, que señaló que «ningún país extranjero» exigió «transparencia» y acusó a los corresponsales internacionales de entonces de estar «a favor del fraude».

El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano divulgó su único boletín la noche del domingo, cuando le adjudicó la victoria a Maduro con un 51.2 por ciento de los sufragios, frente al 44.2 por ciento del opositor Edmundo González Urrutia, apoyado por la líder María Corina Machado, inhabilitada para concurrir a las elecciones.

«A Calderón le dije que, si no contaba los votos, iba a quedar la sensación de falsa y de que, cuando se hace un fraude, esta mancha no se borra ni con toda el agua de los océanos», explicó el presidente.

Sin embargo, López Obrador emplazó al CNE a «dar todos los resultados» y a hacer públicas las actas de votación y exhortó a la oposición a que, «si no está conforme» con el veredicto final, acuda a las instancias judiciales pertinentes.

Con las declaraciones anteriores, AMLO aseguró que “no hay pruebas” por el supuesto fraude electoral en Venezuela, concluyendo así: «Pero no comenzar la confrontación y la violencia. Esto no».

Con información de EFE.