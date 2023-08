AMLO arremete contra ministro de la SCJN por freno a libros de texto: ‘Pensamiento retrógrada’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras haber concedido una suspensión en la distribución de libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, el titular del Ejecutivo Federal dijo que el ministro Aguilar Morales “está en contra de la transformación”.

“¿Está pensando que, si los niños se quedan sin libros, sus padres no tienen para comprar libros?, ¿está pensando que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros, o él cree que son libros para inyectar el comunismo? No, él no cree eso. Tiene un pensamiento conservador, retrógrada”, declaró desde Palacio Nacional.

El ministro Luis María Aguilar fue el que concedió la suspensión a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila contra la distribución de los libros de texto.

Ambas entidades son gobernadas por partidos de oposición.

“Si esto lo van a seguir apoyando, aplaudiendo, respaldando, no va a quedar más que sea el pueblo el que renueve al Poder Judicial. ¿Cómo? Llevando a cabo una reforma constitucional, nada más que para eso se requiere que el movimiento de transformación cuente con mayoría calificada en la próxima legislatura”, aseveró.

En ese sentido, López Obrador se dijo a favor de recortar los recursos al Poder Judicial, pues dijo estar en contra de “los excesos en servidores públicos”.

“Están violando la Constitución flagrantemente porque ningún servidor público puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República”, comentó.

Cabe recordar que, el pasado 14 de agosto, AMLO dijo que respetaría la decisión de la SCJN de frenar la distribución de los libros de texto, sin embargo, en aquella ocasión la suspensión sólo había sido otorgada al gobierno de Chihuahua.

Por: MVS