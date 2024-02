AMLO afirma que ‘Poder Judicial protege a corruptos’ y pide a Pío López desistir de juicios

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, le pidió a su hermano Pío López Obrador esta mañana desde el estado de Chiapas, que desistiera de los juicios, ya que “no se puede contra los corruptos”, insistiendo que “están protegidos por el Poder Judicial”.“Si puedo hacer alguna recomendación a mi hermano o a cualquiera es que no sirve de nada las denuncias porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial mafioso, porque forma parte de la misma mafia, es perder el tiempo, yo por eso no presento nada…No veo a Pío desde hace 5 años, no voy a andar dando consejos, yo me hago cargo nada más de Jesús Ernesto y eso porque es menor de edad nada más”, aseguró el presidente al terminar su conferencia.El mandatario afirmó que “está enfrentando a la mafia” y no se dará una solución al tema, afirmando que no se le dará tampoco dinero a su hermano.Por: MVS