AMLO acusa a la presidenta de la SCJN de no respetar protocolo, pero lo “celebra”

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este lunes a Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por no ponerse de pie inmediatamente en la ceremonia por el aniversario de la Constitución Política.

“Ayer me dio mucho gusto, no sé si estaba cansada, no quiso pararse la presidenta ministra de la Corte, me dio gusto porque antes eso no se podía (…) ¿Cuándo se había visto que se quedara sentado el presidente de la Corte en un acto así?”, dijo el mandatario federal durante su conferencia matutina.

En este sentido, resaltó que el actuar de Piña Hernández es gracias a la “transformación” de su gobierno.

“Ya no es el presidente el que da órdenes a ministros, es un desmentido cuando se habla de que hay una dictadura, una tiranía”, sostuvo.

El presidente López Obrador encabezó este domingo 5 de febrero la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución Política, acto que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro.

A la ceremonia asistieron Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro; Norma Lucía Piña Hernández; Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; y Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, entre otros.

El hecho que cuestionó el mandatario federal fue cuando, a su llegada, la ministra Piña Hernández no se puso de pie inmediatamente, sino hasta que le fue indicado el protocolo.

A partir de ese momento y en lo que restó de la ceremonia, la presidenta de la Corte se mantuvo de pie cuando lo indicaba el protocolo.

Este se trató del primer encuentro entre López Obrador y Piña Hernández.

Por: La Lista. Com