América y Chivas podrían enfrentarse en Semifinal o Final de Liga MX

La Liguilla del Apertura 2023 está a punto de comenzar y los cruces para los Cuartos de Final quedaron definidos, sin embargo, existen posibilidades de que América y Chivas se enfrenten en las Semifinales o la Final del certamen de Liga MX.Será este miércoles 29 de noviembre cuando el balón comience a rodar en la ‘Fiesta Grande’ del Apertura 2023, donde las Águilas de André Jardine visitarán a León en la Ida de los Cuartos de Final; por su parte, el Rebaño de Veljko Paunovic se medirá ante Pumas en busca de su boleto a la antesala de la final, eliminatoria que cerrarán en el Estadio Olímpico Universitario.El Clásico Nacional se volvería a presentar en una antesala de la final en caso de que -obviamente- América venza a León y Chivas haga lo propio ante Pumas, sin embargo, necesitarían que tanto Monterrey como Tigres obtengan su pase a las Semifinales del certamen.De esta manera, los duelos para definir a los finalistas del Apertura 2023 serían:- América Vs Chivas, Ida: Estadio Akron. Vuelta: Estadio Azteca.- Monterrey Vs Tigres, Ida: Estadio Universitario. Vuelta: Estadio BBVA.La única ocasión en la que se ha vivido un Clásico Nacional en una final del futbol mexicano fue en la temporada 1983-1984, donde las Águilas se impusieron por marcador global de 5-3.Para este Apertura 2023, el partido más representativo de México podría volver a vibrarse en la final, sin embargo, al menos un equipo de la Sultana del Norte debería quedar eliminado en Cuartos de Final, de tal modo, las Semifinales quedarían:- América Vs Atlético San Luis / Puebla.- Chivas Vs Tigres o Monterrey / Puebla / San Luis o Puebla.Por: Excélsior