América desea silenciar a Cruz Azul en el Clásico Joven

El mediocampista Richard Sánchez habla y calla a los demás dentro de la cancha. Pero es el efecto que causa el América, según deja ver el futbolista paraguayo rumbo al Clásico Joven ante Cruz Azul, correspondiente a la jornada 15 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

«Sí, que nos tengan miedo, pero no me gusta hablar fuera, me gusta demostrarlo en la cancha para hacerlos callar. Sabemos que somos locales donde vayamos, la hinchada siempre está, hay más gente de nosotros”, presumió Sánchez tras la práctica en Coapa.

Sin duda, el duelo contra el Cruz Azul ya lo saborea. Cabe recordar que la última vez que se enfrentaron con los celestes, los azulcrema les propinaron una goleada de 7-0, en la que el paraguayo se encargó del primero, con un disparo de antología, un cañonazo fuera del área que fulminó la meta de Sebastián Jurado, a los 15 minutos.

Sabemos del resultado anterior, pero queda en el recuerdo, tenemos que vivir el presente. Nosotros tratamos de dar todo en la cancha, estoy contento por nuestro momento, a los compañeros de arriba les va bien, espero sea de la misma manera que el pasado juego”

.Si espera la sed de revancha por parte de los cementeros, Richard consideró que «sí, puede ser, para nosotros ese partido se queda en el recuerdo, ahora ellos van a poner la cara y tendrán otra mentalidad.

Hay que atacar como venimos haciendo”.Por otro lado, el contención de 27 años, se mostró optimista por la renovación del técnico Fernando Ortiz con las Águilas, situación que podría depender del título del Clausura 2023.Esperemos no sea así (la no continuidad del ‘Tano’), porque es gran director técnico, enseña cosas buenas, en liguilla veremos qué pasa”, finalizó.

Por: Excélsior