América aplasta a NE Revolution y avanza a ‘Semis’ de Concachampions

América venció 5-2 a New England Revolution en la vuelta de los Cuartos de Final de la ‘Concachampions’ 2024 (9-2 en el marcador global) y consiguió su boleto a la antesala de la Final; Henry Martin igualó a Salvador Cabañas como octavo máximo goleador en la historia de la escuadra azulcrema con 98 goles.Las Águilas comenzaron presionando al conjunto de la MLS tratando de encontrar rápidamente el gol que sentenciara la eliminatoria y al minuto 21 del encuentro, Diego Valdés aparecería dentro del área para que –con polémica- consiguiera el objetivo y pusiera el 1-0 en el Coloso de Santa Úrsula.Sería en el minuto 33 cuando, justamente, el ‘33’ de las Águilas –Julián Quiñones- aprovecharía un centro de Diego Valdés para que con pierna derecha empujara el balón al fondo de las redes (2-0).Antes de que el primer tiempo concluyera en el Estadio Azteca, Henry Martin seguiría incrementando su cuota goleadora con América y, a pesar de conseguir el 3-0, el delantero yucateco igualaría la marca de Salvador Cabañas, empatándolo en el octavo sitio de los máximos romperredes en la historia de la escuadra azulcrema (98 goles).El segundo lapso en el partido comenzó con un ritmo cansino por parte de ambos conjuntos, sin embargo, Alejandro Zendejas anotaría el 4-0 (57’), mientras que Giacomo Vrioni (65’) descontaría en favor de New England Revolution.Sobre el tramo final del encuentro, Brian Rodríguez convertiría desde los 11 pasos y New England Revolution cerraría la eliminatoria con una anotación en tiempo de compensación (5-2, 9-2 en el marcador global) y pondría la mira en la antesala de la ‘Concachampions’ 2024, donde espera al ganador de la eliminatoria entre Pachuca y Herediano (los Tuzos ganaron 0-5 la ida).Por: Excélsior